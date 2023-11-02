«Меня никто не бил»: Салибекова вышла на связь с отеками и бинтами на голове

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Рита Миронова
Рита Миронова 63 0

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова сделала подтяжку лица и блефаропластику

Фото, видео: Instagram* / salibekova; Telegram / Юлия Колисниченко / salibekovafree; 5-tv.ru

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Почему внешний вид звезды «Дома-2» так ужаснул поклонников?

Участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова (фамилия до замужества Колисниченко — Прим. ред.) предстала перед подписчиками в ужасающем виде. В своем личном блоге звезда опубликовала видео, на котором ее лицо в отеках, а голова покрыта бинтами.

Некоторое время Салибекова не выходила на связь, чем вызвала серьезную панику среди своих подписчиков. Реакция на такое пугающее видео не заставила себя ждать. Но знаменитость поспешила объясниться.

«Меня никто не бил. Спасибо всем, кто переживал. Хотела бы поделиться радостью об операции, но не смогла: я выключала телефон, разговаривать было тяжело, и у меня глаз плохо видит, не могу попадать по кнопкам телефона», — поделилась Салибекова.

Оказалось, что она сделала подтяжку лица и блефаропластику, именно поэтому ее лицо сейчас выглядит так.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Юлия Салибекова попала в аварию вместе с детьми.

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«Меня никто не бил»: Салибекова вышла на связь с отеками и бинтами на голове

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