Не от работы, а от жары: Кологривый о том, как столкнулся с выгоранием в Иране

Никита Кологривый заявил, что сильная жара в Иране вымотала во время съемок

Актер Никита Кологривый заявил, что не испытывал выгорания во время съемок в сериале «Трудно быть Богом». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере кинопроекта.

Артист отметил, что по-настоящему тяжелым испытанием стала невыносимая жара, с которой пришлось столкнуться на съемочной площадке в Иране.

«Ни в коем разе. Выгорание было в Иране, плюс 50. Там было выгорание», — сказал Кологривый.

При этом Никита подчеркнул, что восстанавливает силы с помощью участия в других проектах. Он пояснил, что своего отдыха как такового у него нет.

«На других съемках (отдыхаю — Прим.ред.). Свободного времени пока нет», — добавил актер.

Локации сериала «Трудно быть Богом» охватывают сразу несколько мест: иранский город Йезд, а также остров Кешм в Персидском заливе. Кроме того, для московских сцен в кинопарке «Москино» специально построили объемные декорации.

Ранее Кологривый сообщил, что не опасается конкуренции с искусственным интеллектом, а также даже выразил готовность посоревноваться с ним.

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