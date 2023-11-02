Лидер Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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В этот день африканский лидер также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня в Москве встречают президента Экваториальной Гвинеи. Он прибыл с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Перед встречей африканский лидер почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

А затем отправится на переговоры — они пройдут в формате рабочего завтрака. Как ожидается, главы государств обсудят перспективы сотрудничества, в том числе в нефтегазовой и горнодобывающей отрасли. Также лидеры затронут вопросы развития связей России со странами Центральной Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки четырех героев времен ВОВ захоронили в Ленобласти.

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