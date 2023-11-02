Российские банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции

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Пока в этой программе участвуют пять российских банков.

Фото, видео: © РИА Новости / Онур Озовали; 5-tv.ru

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Российские банки стали внедрять в Турции терминалы для оплаты покупок картами «Мир». Средства списываются в рублях, транзакция проводится, как и в нашей стране.

Систему настраивают в популярных туристических точках — в отелях, кафе, сувенирных лавках, магазинах и аптеках. Как пишут «Известия», пока в этой схеме участвуют пять российских банков.

В преддверии новогодних праздников перед россиянами встает вопрос — где и как можно организовать отдых бюджетно. Нередко камнем преткновения в таких вопросах становится и нежелание оформлять дополнительные документы. В текущих условиях получить визу — задача повышенной сложности. Где и когда можно отдохнуть без визы в 2023 году — читайте в нашем материале.

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