И это не Месси: Папа Римский назвал величайшего футболиста всех времен

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Папа Римский Франциск предпочел Пеле Марадоне и Месси

Фото, видео: Reuters / ALESSIA GIULIANI; 5-tv.ru

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Кого выбрал понтифик?

Папе Римскому задали неожиданный вопрос и получили на него еще более неожиданный ответ. Во время интервью итальянскому телеканалу ведущий попросил Франциска выбрать между величайшими игроками, а по совместительству соотечественниками понтифика — аргентинцами Диего Марадоной и Лионелем Месси, однако он предложил третий вариант.

«Я отвечу так — нужно добавить сюда Пеле. Все они великие игроки, каждый по своему. Месси хорош сейчас, Пеле был хорош тогда», — сделал понтифик выбор между Месси и Марадоной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Месси получил восьмой по счету «Золотой мяч». Несмотря на историческую победу сборной Аргентины на ЧМ — 2022 по футболу в Катаре, мнения фанатов разделились.

Некоторые болельщики увидели несправедливость в том, что именно его наградили «Золотым мячом». После серии пенальти, принесшей Аргентине первый с 1986 года триумф на мундиале, Месси встал в один ряд с легендарным Марадоной.

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