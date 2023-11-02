«Никакого побега не было»: Бедрос Киркоров не покидал больницу

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 687 0

Пресс-секретарь Екатерина Успенская: Бедрос Киркоров не сбегал из больницы

«Никакого побега не было»: Бедрос Киркоров не покидал больницу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Отец поп-короля продолжает лечиться и не собирался сбегать из медицинского учреждения.

Бедрос Киркоров не сбегал из больницы, как пишут многочисленные СМИ. Информацию в беседе с 5-tv.ru опровергла Екатерина Успенская — пресс-секретарь Филиппа Киркорова.

«Никакого побега из больницы не было» — ответила она.

Прежде в прессе писали, что 91-летний Киркоров якобы сбежал из больницы, не долечив пневмонию, и собирался переходить на нетрадиционные народные методы.

30 октября он попал в больницу с жалобами на недостаток воздуха из-за приступа астмы.

Первый раз Бедрос Киркоров оказался в больнице 31 января. Тогда медики оценили его состояние как среднетяжелое. Уже тогда врачи определили у певца нарушения работы сердца, одышка и отеки.

Затем он вновь попадал в больницы в феврале и июле. Сам Бедрос на новости о своем здоровье привык лишь отшучиваться. Так, после очередной госпитализации артист вышел с откровенным признанием, в котором заявил: болезни порядком измотали его, но он все еще верит, что поправится — ради счастья внуков и сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с отцом Филиппа Киркорова.

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