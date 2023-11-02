«Самая высокая музыка»: каким был творческий путь Юрия Темирканова

Почти 60 лет — за дирижерским пультом, больше полувека — на афишах всех главных мировых площадок.

Сегодня стало известно о смерти художественного руководителя Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Личность легендарная — музыка была его жизнью, он не признавал формального подхода.

И считал, что каждая нота обязательно должна передавать свою эмоцию. Легкий и порывистый, коллеги его называли самым харизматичным дирижером — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет о творческом пути Темирканова.

Почти 60 лет — за дирижерским пультом, больше полувека — на афишах всех главных мировых площадок. Имя Темирканова не просто собирало аншлаги, а было синонимом той самой классической музыкальной школы. Хотя сам маэстро признавался — разгадать секрет успеха он так и не смог.

«Кто это знает? Если б это все знали, то тогда бы не было бы тех, кто хуже и кто лучше. Не знаю», — говорил он.

Возможно, настоящий секрет в той целеустремленности, с которой он шел к своей мечте. Еще мальчишкой Темирканов понял — он хочет связать всю свою жизнь с музыкой.

Но детские надежды, казалось, в одночасье разрушила война. Его отца, министра культуры Кабардино-Балкарской АССР, расстреляли немцы, для семьи наступили трудные времена.

«Мать пошла за пенсией, ей сказали — дайте справку, что его расстреляли. Ну, немцы уже далеко отступили — не догонишь их. Поэтому справки не было», — делился Темирканов.

Тяжелые послевоенные годы не заставили его отступить от мечты. С родного Кавказа он один уезжает в далекий Ленинград, чтобы поступить в консерваторию, а совсем скоро — прославить Северную столицу на весь мир.

Больше десяти лет Темирканов возглавлял тогда еще Кировский театр, сейчас — легендарную Мариинку. Но потом, по собственному признанию, сделал окончательный выбор в пользу музыки без слов и вернулся в Ленинградскую филармонию.

«Музыка сама по себе, симфоническая, — это, конечно, самая высокая музыка из музык существующих. Поэтому у меня сомнений не было, что симфония — это для меня», — подчеркивал он.

Он сумел найти свой уникальный подход и построить нерушимую связь с каждым оркестром, которому выпала честь с ним работать. Симфонией управлял без дирижерской палочки — одними лишь жестами и взглядом. Так Темирканов завоевывал доверие самой взыскательной публики и ведущих музыкантов мира.

«Юрий Хатуевич отличался и в музыке, и в общении с людьми тем, что он был уникален, он был уникален всегда во всем, не стремясь к этому. Просто природа вот создала такое чудо, и поэтому я думаю, что многие, которые знали его искусство, знали его, может быть, лично, они навсегда оставят в памяти своего сердца вот эти минуты или часы, а может быть дни, когда они могли иметь счастье беседовать с ним, рассуждать, выслушивать его мудрые, может быть кавказские, может быть, какие-то заветы, которые всегда отличались от обыденных штампов», — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Последнее интервью Темирканова наш канал записывал к его 80-летию. И тогда он был, как всегда, ироничен, полон энергии и планов на будущее — таким его и запомнят коллеги и тысячи благодарных поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Темиркановым пройдет в Санкт-Петербургской филармонии.