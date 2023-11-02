Прощание с дирижером Юрием Темиркановым пройдет в Санкт-Петербургской филармонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Известный деятельность искусства скончался на 85-м году жизни.

Прощание с дирижером Юрием Темиркановым пройдет в Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Стало известно, когда пройдет прощание с главным дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

О смерти Юрия Темриканова стало известно в четверг, 2 ноября. Известному дирижеру было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не назывались.

В Санкт-Петербургской филармонии, где Темриканов проработал значительную часть своей жизни, сообщили, что прощание состоится в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале учреждения.

Юрия Темирканова знают как главного дирижера симфонического оркестра Ленинградской филармониии (1968–1976 года). Позднее он был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр. — Прим. ред.).

С 1988 года Темирканов являлся главным дирижером и худруком академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Юрия Темирканова, скончавшегося на 85-м году жизни.

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