За каждый день отдыха: как в Петербурге будут администрировать курортный сбор

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Туристы в Петербурге с апреля 2024 года начнут платить курортный сбор

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Бюджет города рассчитывает получить от этого около 300 миллионов рублей в 2024-м.

В Петербурге начинают тестировать систему взимания курортного сбора. Пока город предлагает отельерам добровольно регистрироваться в специальной программе и обмениваться данными о постояльцах с комитетом по туризму.

Полноценный запуск — когда гости Петербурга реально начнут платить деньги — начнется 1 апреля. Уже известна стоимость — это 100 рублей курортного сбора за сутки проживания в гостинице или арендованной квартире в Петербурге.

От курортного сбора в следующем году бюджет Петербурга рассчитывает получить около 300 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная столица может занять место на туристической карте мира не только как сокровищница российской культуры. В городе осваивают новое направление индустрии путешествий — медицинское.

В последнее время сюда приезжают, чтобы получить высококвалифицированную и доступную помощь врачей. И каждый год число таких туристов только растет.

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