«Классный ход»: Подольская про бренд Николаева «Выпьем за любовь»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 28 0

Подольская поддержала Николаева в регистрации личного бренда «Выпьем за любовь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица уверена, что селебрити, которые занимаются предпринимательской деятельностью, прокачивают свой личный бренд.

Наталья Подольская поддержала Игоря Николаева в регистрации личного бренда «Выпьем за любовь». О звездах, решивших заняться предпринимательской деятельностью, певица эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

«Мне кажется, это очень классный ход с его стороны. <…> Он теперь может выпустить и футболки, и кепки! Что еще? Много всего! Правильно сделал», — уверена супруга Преснякова-младшего.

По мнению Натальи Подольской, селебрити, которые принимают решение удариться в предпринимательскую деятельность, прокачивают свой личный бренд. При этом она сомневается, что они погружены во все вопросы.

«Я думаю, что скорее не сами звезды прямо занимаются маркетингом, а команда, которая это предлагает, бизнес-план какой-то. <…> Я к этому очень хорошо отношусь», — делится певица.

По словам артистки, ей было бы интересно создать свою марку одежды, потому что страсть к нарядам не дает ей покоя многие годы.

«Иногда закрываю глаза, и прямо рождается образ в голове. Мне очень нравится красивая одежда!» — призналась супруга Преснякова-младшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в юности Наталья Подольская увлекалась гаданием и даже призывала инопланетян.

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