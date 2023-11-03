Филипп Киркоров купил «Примадонну» на благотворительном аукционе Люси Чеботиной

Приобретение обошлось народному артисту в 700 тысяч рублей.

Филипп Киркоров изрядно потратился на вечеринке Люси Чеботиной в столичном клубе Memo, где состоялась презентация ее нового альбома «Первая леди». Он одарил героиню вечера роскошными подарками, походя похвастался золотыми часами Rolex, которые ему «подогнал» модельер Денис Симачев, а еще принял участие в благотворительном аукционе. Собранные на мероприятии деньги будут направлены на помощь фонду «Ты супер!».

«Хочу сегодня внести свой вклад в этот фонд, деньги от продажи картин пойдут в детский фонд. Так что я хочу выбрать себе какую-то картину, чтобы она стала украшением моего дома. Меня с этой миссией сюда мои дети делегировали, которые являются большими поклонниками Люси Чеботиной», — делился Киркоров с корреспондентом 5-tv.ru.

На вечеринке присутствовали певица Анита Цой, фигуристка Александра Трусова, блогер Карина Нигай, актер Стас Ярушин, композитор Игорь Крутой и даже пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а также многие другие знаменитости. Цой купила картину за почти 400 тысяч рублей, исполнительница Елена Сажина, выступающая под псевдонимом Helen Yes отдала за свой лот 600 тысяч, а Филипп Киркоров приобрел холст с символичным для него названием «Примадонна» за 700 тысяч.

Ведущий аукциона и Люся Чеботина комментировали торги на сцене. Шутили, что богаче гостя на вечере нет, что мог бы и побольше дать, ведь денег куры не клюют. Ведущий неудачно выразился, отметив, что картина «Примадонна» должна быть только у Киркорова — как будто связи с бывшей женой никто сам не прочувствовал. Чеботина попыталась выкрутиться из неловкого момента и добавила, мол, «Примадонна» достойна роскошного дома короля.

Филипп Бедросович привычно мужественно выдержал этот пассаж, позируя с покупкой в руках и улыбаясь. На холсте (рамы у произведения не было) была изображена актриса в белом балахоне на фоне красной стены, на которой висят разные маски.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Киркоров показал рельефный пресс после пластических операций и тренировок. Прямо на вечеринке Люси Чеботиной.