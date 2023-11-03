«Проклятие» Эльдара Рязанова: кто из актрис приоткрыл завесу тайны

Кто из начинающих актрис не мечтал сняться у именитого режиссера? А именитые режиссеры тоже любят малоизвестных актрис, за которыми не тянулся бы шлейф ролей, в чем-то мешающий созданию нового образа.

Открыта новая звезда, и все рады, и режиссер, и актриса, и зрители. Эльдар Рязанов любил работать с начинающими, считая, что у хорошего режиссера и дебютантка (разумеется, тщательно отобранная на пробах и утвержденная худсоветом) сыграет замечательно и привнесет необходимую свежесть.

Вот только часто бывало так, что после этого актрис прочно ассоциировали с ролью из рязановского фильма, а дальнейшая карьера в кино не очень-то складывалась. Это явление в шутку называли проклятием Рязанова.

Лариса Голубкина

Лариса Голубкина. Фото: кадр из к/ф «Гусарская баллада», реж. Эльдар Рязанов , 1962 г.

Прелестная и храбрая Шурочка из «Гусарской баллады» полюбилась миллионам кинозрителей, а Лариса Голубкина моментально стала звездой.

Но с тех пор она прочно ассоциировалась с этой ролью, несмотря на то, что в общей сложности актриса снялась в 35 фильмах. У Рязанова она появилась в ленте «Дайте жалобную книгу», а также хорошо запомнилась зрителям по работе в картине «Трое в лодке, не считая собаки». Но первая роль Голубкиной оказалась ею непревзойденной.

Светлана Карпинская

Светлана Карпинская. Фото: Кадр из к/ф «Девушка без адреса», реж. Эльдар Рязанов, 1958 г.

Карпинскую Рязанов снял в легкой комедии «Девушка без адреса». Актриса идеально вписывалась в роль, хорошо смотрелась на экране и считала, что теперь она станет знаменитой. Эта дебютантка даже не имела актерской подготовки.

Фильм дал ей прекрасный шанс — ее взяли без экзаменов в театральный вуз, но с оглушительной карьерой не сложилось, хотя Карпинская снялась больше, чем в сорока фильмах. Однако, роли были маленькие, так она и осталась актрисой одной роли.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко. Фото: Кадр из к/ф «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов, 1956 г.

Гурченко в мгновение ока стала знаменитой после выхода на экраны «Карнавальной ночи». Однако, после такого взлета она снялась в «Девушке с гитарой» и исчезла.

У нее был большой перерыв в съемках, однако, талантливая актриса вновь вернулась на экран и сыграла еще много значительных ролей в кино. Единственная актриса из перечисленных, сумевшая преодолеть «проклятие» Рязанова и достичь новых высот в кинематографе.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Кадр из к/ф «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984 г.

Как прекрасна была Гузеева в роли Ларисы Огудаловой. Фильм Рязанова «Жестокий романс» принес актрисе славу, а ведь она была еще студенткой, не в полной мере освоившей актерское мастерство.

Однако, работая с мастером, по-настоящему засверкала на экране. Все же, несмотря на то, что Гузеева много снималась (как и Карпинская, больше, чем в сорока фильмах), зрителю сложно припомнить ее значимые роли, актриса прочно ассоциируется с ролью Огудаловой.

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