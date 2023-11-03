«Не уступает Блиновской»: Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова

Оказывается, гуру образовательных курсов попал в поле зрения правоохранителей еще весной 2023 года. Что привлекло силовиков к его персоне?

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, задержанный в Москве 3 ноября, является одним из самых крупных мошенников России и ничем не уступает Елене Блиновской. Об этом в беседе с изданием KP.RU заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина уверена, что Аяз Шабутдинов — настоящий инфомошенник, который долгое время обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Это самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне Блиновской. Большое количество граждан писали нам, что они считают себя пострадавшими в ходе его мошеннических действий», — подчеркнула эксперт.

Задержания блогера в Лиге безопасного интернета ждали еще с весны текущего года, когда представители организации написали на него заявление в МВД РФ.

Аяз Шабутдинов считается одним из самых успешных блогеров России. В своих социальных сетях он неоднократно хвастался, что в свои 30 лет заработал на обучении молодых целый миллиард. Стоит отметить, что большая часть бизнесов была ликвидирована по решению налоговой службы.

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