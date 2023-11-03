Россия вышлет из страны болгарского журналиста в качестве ответной меры

Россия лишит аккредитации журналиста из Болгарии в качестве ответной меры. Об этом сообщается на сайте российского министерства иностранных дел (МИД).

В ведомстве приняли решение ответить на преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты». Так, шеф-корреспондент Болгарского национального радио в Москве обязан сдать удостоверение и покинуть Россию.

«Руководствуясь принципами свободы СМИ и прагматичного взаимодействия, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности корреспондента Болгарского национального радио А. Григорова в России, в случае если правительство Болгарии примет положительное решение об аккредитации журналиста „Российской газеты“ в Софии», — добавили в МИД.

Прежде власти Болгарии издали приказ о лишении права российского журналиста Александра Гацака на проживание в республике, выдворении его из страны под запретом въезда и пребывания на территории государств — членов Евросоюза. Болгарские власти посчитали, что действия корреспондента представляли угрозу стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия закроет генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет девять финских дипломатов. Это зеркальный ответ на антироссийскую политику Хельсинки.