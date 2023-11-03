Умер двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании, известный советский фигурист Олег Протопопов скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Skating Lesson в соцсетях.

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт», — сказано в обращении.

Почему Протопопов скончался — неизвестно, причину смерти представители канала не озвучили.

Олег Протопопов переехал из СССР в Швейцарию в 1979 году. Его партнерша по фигурному катанию Людмила Белоусова перед этим стала также его женой. Она скончалась в сентябре 2017 года на 82-м году жизни.

Спортсмен первым в истории СССР одержал победу на Олимпийских играх в парном катании. Затем он еще раз выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Гренобле.

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