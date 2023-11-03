Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Дмитрия Губина*
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Список пополнился пятью людьми.
Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина*, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Кроме того, список пополнился еще четырьмя людьми — журналистом Дмитрием Еловским*, писателем Андреем Солдатовым*, блогером Кириллом Качурой* и политологом Марией Снеговой*.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде.
* — признан иноагентом в РФ.
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