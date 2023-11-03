Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Дмитрия Губина*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 53 0

Список пополнился пятью людьми.

Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Дмитрия Губина*

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина*, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Кроме того, список пополнился еще четырьмя людьми — журналистом Дмитрием Еловским*, писателем Андреем Солдатовым*, блогером Кириллом Качурой* и политологом Марией Снеговой*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде.

* — признан иноагентом в РФ.

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