Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Дмитрия Губина*

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина*, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Кроме того, список пополнился еще четырьмя людьми — журналистом Дмитрием Еловским*, писателем Андреем Солдатовым*, блогером Кириллом Качурой* и политологом Марией Снеговой*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде.

* — признан иноагентом в РФ.