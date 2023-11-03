Для заключенных в России ввели особый воинский учет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Осужденные теперь тоже будут попадать в базу данных военкоматов. Как это будет происходить?

Для заключенных в России ввели особый воинский учет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Особый воинский учет ввели для лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Соответствующее постановление вынес кабинет министров России. Его опубликовали на портале правовой информации Правительства РФ.

Правила по особому воинскому учету будут действовать для заключенных исправительных колоний и СИЗО. Их внесут в базу комиссариатов, которые находятся по адресу места заключения. Теперь, чтобы поставить таких лиц на учет, военкоматам не нужно их личное присутствие. Также не будет медосвидетельствования, медобследования и психологического отбора.

До этой инициативы, заключенные не подлежали воинскому учету. Но теперь все изменилось. Также военкоматы должны знать персональные данные осужденных, адрес регистрации и фактического проживания, статья и срок наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал информацию об осеннем призыве в 2023 году.

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