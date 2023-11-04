Марк Цукерберг экстренно госпитализирован
Основатель Meta* Цукерберг попал в больницу с порванной крестообразной связкой
Фото: www.globallookpress.com / Erin Scott
Основателя Meta* срочно прооперировали.
Американский миллиардер Марк Цукерберг экстренно госпитализирован в больницу. Об этом он сам сообщил в социальной сети.
Известно, что основатель компании Meta* порвал крестообразную связку во время спарринга с соперником. Его срочно прооперировали и провели операцию по замене связки.
«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — опубликовал он.
Известно, что миллиардер готовится к поединку ММА. Он должен был пройти в январе 2024 года, но теперь отложен в связи с травмой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветераны дзюдо сразились на чемпионате России.
* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
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