Марк Цукерберг экстренно госпитализирован

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Основатель Meta* Цукерберг попал в больницу с порванной крестообразной связкой

Марк Цукерберг экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Erin Scott

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Основателя Meta* срочно прооперировали.

Американский миллиардер Марк Цукерберг экстренно госпитализирован в больницу. Об этом он сам сообщил в социальной сети.

Известно, что основатель компании Meta* порвал крестообразную связку во время спарринга с соперником. Его срочно прооперировали и провели операцию по замене связки.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — опубликовал он.

Известно, что миллиардер готовится к поединку ММА. Он должен был пройти в январе 2024 года, но теперь отложен в связи с травмой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветераны дзюдо сразились на чемпионате России.

* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

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