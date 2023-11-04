Полное мимими: детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Малышка-панда из Московского зоопарка начала различать предметы

Фото, видео: Telegram / Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» / svetlanaakulova1; Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Крошка родилась у семейной пары панд Жуи и Диндин в конце августа.

Малышка-панда, появившаяся на свет в Московском зоопарке, начала различать окружающие предметы. Для детеныша панды это достижение стало вторым за последние несколько дней: кроха прогрессирует не по дням, а по часам.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, один из последних контрольных осмотров выявил у щенка панды умение различать, кто с ней общается в этот момент, а также видеть окружающую среду. Кроме прочего, малышка обзавелась слухом и обонянием, а значит, теперь она может еще подробнее изучать мир.

С появлением необходимых для жизни навыков детеныш панды стал вести себя иначе, рассказывают сотрудники зоопарка. Если раньше она спокойно лежала и практически не реагировала на людей, то сейчас следит за движениями сотрудников зоопарка, принюхивается, реагирует на голоса, поворачивается в сторону звуков и даже научилась лаять.

«Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова в личном Telegram-канале.

Во время осмотра зоологи также взвесили и измерили малышку. Ее масса сейчас — 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59.

Щенок панды появился на свет у семейной пары медведей Жуи и Диндин. Спустя месяц специалисты сумели определить пол крошки.

Ранее 5-tv.ru писал, что новорожденная панда из Московского зоопарка научилась рычать.

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