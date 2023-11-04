Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона

МО: средства ПВО РФ ликвидировали четыре дрона ВСУ под Белгородом и Курском
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Противник уже вторую ночь подряд пытается напасть на одну из этих областей.
Российские средства противовоздушной обороны пресекли ночью 4 ноября попытки Вооруженных сил Украины атаковать два региона в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, четыре беспилотника самолетного типа были ликвидированы ПВО над Белгородской и Курской областями.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 3 ноября российские средства ПВО пресекли атаку дрона ВСУ на Белгородскую область. Вечером БПЛА противника снова был ликвидирован над тем же регионом.
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