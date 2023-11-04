Фестиваль «Чудо света» стартовал в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Шоу продлится три дня.

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света». Шоу посвящено Дню народного единства и открытию в Москве на ВДНХ выставки-форума «Россия».

Так, с 4 по 6 ноября Петропавловская крепость превратится в единое виртуальное пространство под открытым небом. Программа фестиваля будет проходить с 19:00 до 22:00. Зрители смогут увидеть не только яркое шоу с различными эффектами, но и парящие в воздухе картины, переговаривающиеся скульптуры, а также ожившие тени. Также пройдет выставка работ художников, которые создают их с помощью нейросетей.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ привлекла именитых гостей

Открывшаяся в Москве выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Все это время вход будет бесплатный. Зрители смогут увидеть все, чем гордится наша страна — культура, традиции, достижения в науке, технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель SHAMAN спел с детьми на ВДНХ в День народного единства.

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