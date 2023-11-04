«Я русский!» — SHAMAN спел с детьми на ВДНХ в День народного единства

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 449 0

SHAMAN выступил в Москве на одной сцене с детьми в честь Дня народного единства

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День народного единства

Ребятишки исполнили хит вместе с Дроновым и до официального выступления.

Автор и исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил на открытии выставки «Россия» в День народного единства. 5-tv.ru публикует видео с концерта.

Концерт прошел на ВДНХ. SHAMAN на одной сцене с детьми исполнил как свой репертуар, например, песню «Я русский!», так и Гимн России.

До этого десятки детей из «Хора первых» собрались возле гримерки SHAMAN на выставке, после чего исполнитель вышел и спел с ними свой хит.

На выставке «Россия» демонстрируется сразу все, чем гордится большая страна. Достижения в науке, технологиях, а еще культура и традиции — от Калининграда до Камчатки. Выставка «Россия» — это прежде всего про достижения всей страны. Прошлое, настоящее и будущее — здесь каждый регион пытается удивить. И в оформлении стендов была настоящая конкуренция, ведь представить родной край нужно с лучшей стороны.

Выставка проработает больше пяти месяцев: до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Вход бесплатный. Посетители выставки уже выкладывают в сеть восторженные отзывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал единство народа ключевым моментом переломных этапов России.

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