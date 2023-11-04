В доме певицы Вики Цыгановой проходят обыски

В доме Вики Цыгановой проходят обыски. Об этом сообщил супруг певицы Вадим Цыганов.

«Не могу говорить, к нам пришли с обыском, я постараюсь сделать буквально несколько звонков», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале супруги.

По словам Цыгановых, обыски связаны с тем, что на звездную семью поступила жалоба силовикам. Действительно ли это так и по какой причине, пока неизвестно.

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