В доме певицы Вики Цыгановой проходят обыски
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Супруг исполнительницы рассказал об этом в Telegram.
Фото: © РИА Новости / Анна Майорова
В доме Вики Цыгановой проходят обыски. Об этом сообщил супруг певицы Вадим Цыганов.
«Не могу говорить, к нам пришли с обыском, я постараюсь сделать буквально несколько звонков», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале супруги.
По словам Цыгановых, обыски связаны с тем, что на звездную семью поступила жалоба силовикам. Действительно ли это так и по какой причине, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова.
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