Новый самолет Ил-96-400М: что известно о его характеристиках

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Новый самолет Ил-96-400М может заменить иностранные аналоги

Новый самолет Ил-96-400М: что известно о его характеристиках

Фото: ПАО "ОАК" / ТАСС; 5-tv.ru

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Воздушное судно совершило свой первый испытательный полет 1 ноября, проведя в воздухе 26 минут.

В небо над Воронежем взмыл 1 ноября новый российский самолет Ил-96-400М. Он сделал круг на высоте две тысячи метров и мягко приземлился. Это первый дальнемагистральный российский самолет — он может без посадки летать на большие расстояния, например, на Чукотку или в Приморье. Надо ли добавлять, что он полностью импортозамещенный? И с двигателями, и с электроникой, и с авионикой, сделанной в России.

Санкции в авиаотрасли против России были введены в одном из первых пакетов. Сейчас их 11, на следующей неделе ожидается 12-й. В планах Евросоюза нет чего-то глобального, это точечные решения. В основном против компаний-посредников, которые помогают наладить параллельный импорт, экспорт. Перспективы новых санкций на экономическом совещании с президентом описывали с иронией.

«Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда. Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, (они. — Прим. ред.) предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — указал президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый полет Ил-96-400М.

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