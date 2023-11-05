Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Что известно к этому часу?

Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Аэропорт Гамбурга полностью прекратил все взлеты и посадки из-за проникнувшего на территорию вооруженного мужчины. Такой новостью поделилось издание Bild.

По данным СМИ, неизвестный мужчина въехал на своем автомобиле марки Audi на площадку для обслуживания самолетов. При этом в машине вместе с ним находились двое детей. Незадолго до выезда на летное поле он произвел два выстрела из оружия.

За некоторое время до этого с полицией связалась женщина. Она отметила, что ее муж похитил детей и направляется в сторону аэропорта. Сейчас Audi припаркована возле терминала бизнес-авиации. На место был вызван переговорщик. Полиции уже удалось установить первый контакт с забаррикадировавшимся мужчиной.

Однако добиться успехов не удалось. Некоторое время назад преступник выбросил из автомобиля две бутылки с горящей смесью. Чтобы не допустить воспламенения стоящего поблизости самолета, его облили водой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кафе на севере Москвы произошла стрельба. Между группой граждан начался конфликт, в ходе которого был ранен посетитель заведения.

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