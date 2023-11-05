В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

WAFA: 51 человек погиб при ударе по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа

В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев

Фото: Reuters / Anas Al-Shareef

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По сведениям палестинских СМИ, израильская армия применила фосфорные бомбы.

В результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погиб 51 человек, сообщает палестинское агентство WAFA.

Также отмечается, что большинство жертв — женщины и дети. Еще десятки получили различные ранения.

Лагерь беженцев Эль-Магази расположен в центральной части сектора Газа. Агентство утверждает, что ударам подверглись и другие жилые районы анклава.

«(Армия Израиля. — Прим. ред.) сбросила запрещенные на международном уровне бомбы с белым фосфором на эти районы», — пишет WAFA.

Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.

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Днем ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по школе, расположенной в северной части анклава. Там размещались беженцы. Погибли и пострадали десятки человек.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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