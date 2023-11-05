В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев
WAFA: 51 человек погиб при ударе по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа
Фото: Reuters / Anas Al-Shareef
По сведениям палестинских СМИ, израильская армия применила фосфорные бомбы.
В результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погиб 51 человек, сообщает палестинское агентство WAFA.
Также отмечается, что большинство жертв — женщины и дети. Еще десятки получили различные ранения.
Лагерь беженцев Эль-Магази расположен в центральной части сектора Газа. Агентство утверждает, что ударам подверглись и другие жилые районы анклава.
«(Армия Израиля. — Прим. ред.) сбросила запрещенные на международном уровне бомбы с белым фосфором на эти районы», — пишет WAFA.
Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.
Город стал кладбищем: Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа
Днем ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по школе, расположенной в северной части анклава. Там размещались беженцы. Погибли и пострадали десятки человек.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?