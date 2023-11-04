Израиль разбомбил школу, где находился приют для беженцев в секторе Газа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

WAFA: Армия Израиля разбомбила приют беженцев в Газе, находившийся в школе

Израиль разбомбил школу, где находился приют для беженцев в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Погибли десятки человек.

Израильская армия обстреляла школу в секторе Газа, где был обустроен приют для беженцев. Погибли десятки человек. Эту информацию передает палестинское информационное агентство WAFA.

«Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживают тысячи перемещенных лиц, в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены», — публикует издание.

В 1947 году по решению ООН при содействии Советского Союза было положено начало созданию государств Израиль и Палестина, по факту свои границы определило только первое. Территориальные споры между двумя странами продолжаются десятилетиями. В октябре этого года произошло самое масштабное обострение конфликта — старт войне был дан ракетным ударом по Израилю из сектора Газа и проникновением в приграничные населенные пункты.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Под контролем ЦАХАЛ находятся все населенные пункты у границ сектора Газа, удары с воздуха ведутся по военным объектам палестинцев, а также по гражданским, объявлена полная блокада Газы. В регионе погибли 8,5 тысячи человек, почти 20 тысяч пострадали. Израиль потерял 1,4 тысячи жителей, среди них 20 россиян, в плену ХАМАС находятся, по разным оценкам, почти 250 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом этапе операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

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