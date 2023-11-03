Город стал кладбищем: Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа

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Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших и раненых местные власти пока не могут назвать даже приблизительно.

Израиль снова нанес удар по густонаселенным кварталам в секторе Газы. Ракетному обстрелу подвергся Аль-Магази — поселение, где живут больше десяти тысяч человек.

Число погибших и раненых местные власти пока не могут назвать даже приблизительно. За ходом спасательных работ в секторе Газа наблюдает корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

Лагерь «Аль-Магази» стал новой мишенью для военных Израиля. До сих пор он считался безопасным — израильтяне сюда не стреляли до сегодняшнего утра.

Десять зданий в секторе Газа разрушены до основания. Вот эти руины — все, что осталось от целого района, где проживали около тысячи человек.

Спасательная операция идет здесь уже больше 12 часов, но под завалами до сих пор остаются люди. С каждым днем разбирать завалы становится сложнее и сложнее.

Слишком мало подъемных кранов, так что все, кроме бетонных плит, приходится разгребать вручную. При этом сектор Газа — в блокаде со стороны Израиля, так что найти топливо даже для исправных машин — большая проблема.

«Тут была целая улица с пятиэтажками, в каждом доме по четыре-пять семей. И приехал всего один бульдозер! Представляете, насколько он бесполезен», — сказал переселенец Ахмад Мханна.

Помогать спасателям в секторе Газа выходит практически каждый. Говорят, что не боятся обстрелов, потому что скрыться от них все равно невозможно, а ракеты попадают куда угодно и на кого угодно — от них не спрячешься, тем более что обстрелы начинаются ранним утром.

«Взрывы ракет разбудили нас, мы оделись и пошли искать соседей. Наши друзья жили тут, три брата. Мы пока смогли найти одного, но буквально собирали его тело по частям. Двух других пока даже не можем найти», — поделился местный житель Халил Джабр.

В «Аль-Магази» — очень плотная застройка. Квартал был изначально рассчитан именно как лагерь для большого количества людей.

Так что каждая ракета Израиля приносит очень масштабные разрушения и жертвы. В некоторые районы спасатели просто боятся заходить из-за слишком узких улиц, дома которых после обстрелов могут рухнуть сами в любую секунду, и тогда погибших станет еще больше.

Точно такая же ситуация — и в других лагерях, по которым также наносят удары: в Джабалии и Бурейдже. И там, и здесь атаки начинались внезапно и ранним утром, так что времени укрыться от обстрелов никто не оставил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне расширения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и постоянного увеличения жертв среди мирного населения все больше государств прекращают или минимизируют дипломатическое присутствие в Израиле.

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