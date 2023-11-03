WP: Трамп выступает более радикально против помощи Киеву, чем заявляет
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Слова экс-лидера США привел американский журналист Карл в своей книге.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает более радикально против поддержки Украины, чем заявляет публично. Об этом написал американский журналист Джонатан Карл в своей книге «Устали побеждать» (Tired of Winning), выдержку из которой приводит газета The Washington Post.
Карл рассказал о беседе с ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном. Тот и сказал о радикальной настроенности Трампа против помощи Киеву.
«Я ненавижу войну на Украине больше всего на свете. И (Трамп. — Прим. ред.), наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», — добавил Карлсон.
«Мы предупреждали!» — Зеленского призвали срочно прекратить боевые действия
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп оценил действия США на Украине.
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