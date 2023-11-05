Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: как отметить 6 ноября

Что можно и нельзя делать в День почитания иконы?

Ежегодно 6 ноября православная церковь отмечает День памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». О том, чем известна икона, как провести этот день, о приметах на 6 ноября читайте в материале 5-tv.ru.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Впервые икона проявилась как чудотворная в 1688 году во время нахождения в Спасо-Преображенской церкви в Москве. Чудо, которое она явила, случилось с родной сестрой Патриарха Московского Иоакима.

Проживавшая на Ордынке женщина на протяжении многих лет боролась с тяжелым неизлечимым недугом— незаживающей язвой в боку. По преданию, прося Богородицу об излечении, Евфимия услышала голос, который подсказал ей идти в храм Преображения.

После молебна над иконой родственница Патриарха выздоровела— это стало первым чудом от образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость». С тех пор многие верующие смогли избавиться от болезней благодаря ей. Об этом говорится на сайте Храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения).

Этой иконе молятся в самых отчаянных и трудных ситуацияхв жизни. Молитва дарует молящимся надежду и веру в светлое будущее. Также Божию Матерь просят о помощи в тяжелом финансовом положении и возносят молитвы о семейном счастье.

Что можно и нельзя делать 6 ноября

В канун праздника в храмах проходят вечерние праздничные богослужения. В этот день принято молиться иконе Скорбящей Божией Матери, просить ее об избавлении от скорби и болезней.

Издавна люди верили, что 6 ноября следует отказаться от угощений от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что человека можно запросто приворожить.

Также в этот день, в 2023 году выпадающий на понедельник, нужно быть особенно осторожными с хрупкими предметами. В народе говорили, что нечаянно разбитая посуда, зеркало может привести к чьей-то скорой смерти.

Приметы 6 ноября

Если в шестой день ноября лучина или свеча трещит, значит, грядет мороз. В том случае, если лучина или свеча искрит, но не загорается — придет оттепель.

Собирающиеся в стаи вороны предвещают снегопад. Воркование голубей сулит потепление.