Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий

На 86-м году жизни скончался актер Владимир Белецкий. Российскому зрителю он знаком по роли в популярном телесериале «Улицы разбитых фонарей». Данные появились на портале kino-teatr.ru.

Артист родился в 1938 году. Окончил театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Иваново, Караганды, Новомосковска. Там он сыграл Барона в спектакле «На дне» по пьесе Горького, Дулитла в «Пигмалионе» по пьесе Бернарда Шоу, Жевакина в «Женитьбе» по пьесе Гоголя и других постановках.

В сериале «Улицы разбитых фонарей» Белицкий появился в 15-м сезоне. Там он сыграл соседа Варламова.

В 1983 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999-м — народного артиста России.

Последние годы актер жил в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Петербурге.

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