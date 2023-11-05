Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 198 0

Последние годы актер жил в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Петербурге.

Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-15 », 2015-2016 г.

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На 86-м году жизни скончался актер Владимир Белецкий. Российскому зрителю он знаком по роли в популярном телесериале «Улицы разбитых фонарей». Данные появились на портале kino-teatr.ru.

Артист родился в 1938 году. Окончил театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Иваново, Караганды, Новомосковска. Там он сыграл Барона в спектакле «На дне» по пьесе Горького, Дулитла в «Пигмалионе» по пьесе Бернарда Шоу, Жевакина в «Женитьбе» по пьесе Гоголя и других постановках.

В сериале «Улицы разбитых фонарей» Белицкий появился в 15-м сезоне. Там он сыграл соседа Варламова.

В 1983 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999-м — народного артиста России.

Последние годы актер жил в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал о смерти еще одной звезды сериала «Улицы разбитых фонарей». На 90-м году жизни скончалась актриса Галина Мочалова.

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