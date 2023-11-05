Народная артистка РСФСР Людмила Максакова получила травму во время спектакля

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова оступилась и получила травму во время спектакля. Какую именно — неизвестно. В некоторых Telegram-каналах сообщается, что актриса даже получила ушиб головы и была госпитализирована.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок опроверг в беседе с корреспондентом 5-tv.ru распространившуюся информацию и заявил, что артистка находится дома.

«Она уже дома, ничего подобного. Ей оказывают первую медицинскую помощь. Завтра, надеюсь, она будет играть в спектакле», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч рублей за порчу двери. В 2022 году во время ремонта фасада дома, в котором живет актриса, один из рабочих свалился на балкон ее апартаментов. Для вызволения мужчины пришлось ломать входную дверь в квартиру Максаковой.