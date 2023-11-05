Народная артистка РСФСР Людмила Максакова получила травму во время спектакля

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 223 0

Что произошло на сцене и как себя чувствует актриса?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Афонина Елена / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова оступилась и получила травму во время спектакля. Какую именно — неизвестно. В некоторых Telegram-каналах сообщается, что актриса даже получила ушиб головы и была госпитализирована.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок опроверг в беседе с корреспондентом 5-tv.ru распространившуюся информацию и заявил, что артистка находится дома.

«Она уже дома, ничего подобного. Ей оказывают первую медицинскую помощь. Завтра, надеюсь, она будет играть в спектакле», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч рублей за порчу двери. В 2022 году во время ремонта фасада дома, в котором живет актриса, один из рабочих свалился на балкон ее апартаментов. Для вызволения мужчины пришлось ломать входную дверь в квартиру Максаковой.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Последние новости

23:31
Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России
23:17
Народная артистка РСФСР Людмила Максакова получила травму во время спектакля
22:55
Жители России наблюдают кроваво-красное небо: что это за явление
22:41
Умерла бразильская актриса Лолита Родригес
22:20
Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий
22:07
«Поматросил и бросил»: Захарова раскрыла истинное отношение Запада к Украине

Сейчас читают

Жители России наблюдают кроваво-красное небо: что это за явление
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
Свидание влюбленных под Петербургом обернулось трагедией: что произошло
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд