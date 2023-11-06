Ирландия столкнулась с проблемами из-за украинских беженцев: «У нас дефицит жилья»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

В Ирландии хотят отменить льготы для украинских беженцев

Ирландия столкнулась с проблемами из-за украинских беженцев: «У нас дефицит жилья»

Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust

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С февраля 2022 года страна приняла более ста тысяч беженцев.

Еще одна страна намерена отменить льготы для украинских беженцев. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство страны больше не будет предоставлять бесплатное проживание гражданам Украины. Новые меры планируется принять до конца года.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда одних размещаем в палатках, а других — в отапливаемых домах», — цитирует Варадкара издание Irish Times.

Ирландский премьер добавил, что стране необходимо принять меры, которые остановят поток беженцев. По его словам, с февраля 2022 года они приняли более ста тысяч беженцев.

Также правительство Ирландии рассматривает возможность изменения социальных пособий, чтобы побудить больше украинских беженцев устраиваться на работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Норвегия и Швейцария готовы платить украинским беженцам, чтобы те возвращались обратно домой.

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