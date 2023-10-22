Норвегия и Швейцария готовы платить украинским беженцам за возвращение домой

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Усталость от наплыва граждан Украины наблюдается во многих странах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Thaust; 5-tv.ru

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Украина многим надоела в Европе, глава российского МИДа обобщил сигналы, получаемые из европейских столиц. Они становятся все более явными. Так, на этой недели сразу два государства заявили, что намерены заплатить гражданам Украины, если они от них уедут и больше не вернутся.

Норвегия — полторы тысячи евро компенсации, Швейцария — до четырех тысяч евро. А вот Германия с завидным упорством продолжает мечтать о полной ассимиляции «понаехавших». Но только потому что там проблема с рабочими руками, прежде всего, низкоквалифицированными, на что могут сгодиться украинцы, многие из которых уже больше года получают повышенное пособие и ничего не делают. Пора идти работать — прямо указал министр труда ФРГ Хубертус Хайль.

Клепать вооружение — в первую очередь. Но не для Украины, а для Израиля. Теперь эта страна в приоритете поставок от бундесвера.

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