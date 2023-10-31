«Убережет от всех пороков»: Прилучный и Брутян крестили маленького сына

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Павел Прилучный и Зепюр Брутян крестили сына Микаэля

«Убережет от всех пороков»: Прилучный и Брутян крестили маленького сына

Фото: Instagram* / bugevuge

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У супругов подрастает сын Микаэль, появившийся на свет в конце апреля.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились кое-чем сокровенным. В социальных сетях супруги рассказали, что крестили сына Микаэля.

«Теперь у Микаэля есть Ангел-Хранитель. Мне кажется, нашего сына ждет интересное и большое будущее. Да будет так», — написал актер в своем личном блоге.

Он также поделился фотографией из церкви, где проходило таинство. Брутян же отметила, что этот день был очень важным в жизни их семьи — теперь они знают, что Микаэль под защитой, и могут быть спокойны.

«Пусть ангел-хранитель убережет тебя от злобы, зависти и прочих пороков и всегда ведет тебя по правильному для тебя пути», — написала Зепюр.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом, актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным, агрессии, намекала даже на домашнее насилие.

В 2022 году Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. Они были знакомы давно, еще до развода актера работали вместе на съемках сериала «В клетке». Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста, она часто бывает на их встречах, даже самостоятельно выводит в свет, пока мама и папа заняты. У Брутян и Прилучного подрастает сын Микаэль, он появился на свет в конце апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Прилучному за невыплату алиментов Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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