«Стоит обращать внимание»: психиатр назвал самый неочевидный симптом эпилепсии у ребенка

Как уберечь своих детей от опасности и чем можно помочь в тяжелой ситуации?

Эпилепсия — распространенное хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся судорожными припадками. Беспорядочная активность может происходить в головном мозге или в отдельных частях тела, чаще всего проявляясь в качестве судорог и потере сознания.

Однако «белая пена» изо рта и возможная дрожь — не единственные тревожные симптомы проблем со здоровьем у детей всех возрастов. В беседе с 5-tv.ru главный врач ГБУЗ МО Психиатрическая больница № 8, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психиатр-нарколог и гериатр Эдуард Слуцкин указал на нетипичный сигнал, указывающий, что у ребенка прогрессирует недуг. По его словам, «замирания» на месте и резкий расфокус должны стать поводами для беспокойства, который в некоторых особо трудных случаях способен привести к беде. Особенно это опасно в моменты, когда ребенок оказывается в общественном месте, например, в метро.

«У детей очень часто бывает такое, что они замирают на одном месте, „зависают“, это так называемые бессудорожных приступы. На это тоже стоит обращать внимание. Если вы заметили, что в поведении ребенка что-то не так, обратитесь к врачу. Необходимо провести обследование», — предупредил Эдуард Владимирович.

По словам Слуцкина, при подозрениях на эпилепсию оптимальной считается энцефалография головного мозга. Если врачи обнаружат очаг эпилептической активности и подберут грамотное лечение, велика вероятность, что заболевание будет протекать легко, не приведет к осложнениям и человек будет жить обычной, нормальной жизнью: учиться, работать, создавать семью и водить машину.

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