Без лекарств и ухищрений: врач назвал неожиданный способ повысить либидо

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Алина Крылова
Алина Крылова 359 0

Уролог Смерницкий заявил, что рубка дров повышает уровень тестостерона на 48%

Без лекарств и ухищрений: врач назвал неожиданный способ повысить либидо

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

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Тратить деньги на распиаренные препараты из аптеки больше не придется. Правда, и этот способ может помочь далеко не всем.

Для повышения мужского либидо мужчины важна физическая активность. Одним из самых эффективных способов повысить мужскую активность врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Андрей Смерницкий назвал рубку дров.

Как повысить либидо у мужчины

По словам профильного специалиста, помочь мужскому организму справиться со стрессом и напряжением можно без применения лекарственных препаратов. Для этого нужно прибегнуть к комплексу мер, включая отладку режима сна и бодрствования, а также регулярность половых отношений. Если же сделать это по щелчку пальца не получается, уролог предложил мужчинам колоть дрова.

«Интенсивная адекватная физическая нагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36%. А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%», — приводит его слова «Российская газета».

По словам Смерницкого, вполне допустимо, если рубка дров с течением времени сменится на тренировки с использованием велотренажеров. 15-минутные нагрузки в спортзале также способны повысить уровень тестостерона на 12%, уверяет он.

Идеально, если в совокупности с грамотными нагрузками мужчина откажется от злоупотребления неправильными углеводами. Медики рекомендуют исключить из рациона спиртное и алкоголь, а также ввести в рацион ягоды, фрукты и овощи.

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