Пушилин уволил мэра Мариуполя Олега Моргуна

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 159 0

Глава ДНР Пушилин подписал указ об увольнении мэра Мариуполя Моргуна

Пушилин уволил мэра Мариуполя Олега Моргуна

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Кто займет его место?

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении Олега Моргуна с должности мэра Мариуполя. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы республики.

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от занимаемой должности главы администрации города Мариуполя», — указано в тексте документа.

Уточняется, что указ вступает в сил со дня его подписания.

Информации о том, кто займет место Моргуна, пока нет. По какой причине мэр был освобожден от своих обязанностей — также не сообщается.

Олег Моргун был назначен на должность мэра города в январе после увольнения его предшественника Константина Иващенко. Второй также проработал на этом посту менее года после назначения в апреле 2022-го.

Моргун же ранее возглавлял Новоазовский район ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области.

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