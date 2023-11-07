«Нарушает гормональный баланс»: эта пагубная привычка может привести к женскому бесплодию

Чего стоит избегать, чтобы познать материнское счастье?

Употребление алкоголя может стать причиной женского бесплодия и рождения детей с тяжелыми патологиями. Об этой угрозе предупредил хирург и преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

Спиртные напитки провоцируют нарушения в гормональном балансе организма, из-за чего эндометрия матки изменяется. Такие изменения негативно влияют на способность женщины вынашивать ребенка.

«Алкоголь нарушает гормональный баланс в организме за счет чрезмерного объема получаемых с алкоголем эстрогенов. В матке происходит изменение эндометрия, что препятствует прикреплению к нему оплодотворенной яйцеклетки. Поэтому злоупотребление алкоголем, регулярное употребление, угрожает женщине бесплодием или рождением ребенка с тяжелыми нарушениями», — объяснил эксперт сайту NEWS.ru.

Помимо всего прочего, этиловый спирт, который является основой алкоголя, повреждает яйцеклетку, поэтому употребление горячительных напитков может и вовсе не дать женщине забеременеть.

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