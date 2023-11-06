Умерла актриса Зинаида Петренко

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 235 0

Всего несколько дней назад артистка еще играла на сцене театра.

Умерла актриса Зинаида Петренко

Фото: Русский театр драмы им. Ч.Айтматова

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На 73-м году жизни скончалась актриса Зинаида Петренко. Артистка почти 50 лет отдала службе Государственному национальному русскому театру имени Чингиза Айтматова в Бишкеке (Киргизия).

4 ноября артистка сыграла свою последнюю роль на благотворительном спектакле «Женитьба Бальзаминова».

«Культурная общественность Кыргызстана понесла тяжелую утрату. Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Зинаиды Михайловны, всем лично знавшим ее и разделяет горечь утраты», — сообщили в пресс-службе театра.

Зинаида Петренко родилась 7 февраля 1951 года. Образование получила в Уфе. В Киргизию переехала из Орска Оренбургской области. Много гастролировала как по республике, так и за рубежом. На ее счету около полусотни ролей в различных спектаклях.

Прощание с ней пройдет 8 ноября в театре имени Айтманова.

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