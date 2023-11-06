Помощник главкома ВСУ Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в свой день рождения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 51 0

Помощник главкома ВСУ Частяков погиб от взрыва гранаты в свой день рождения

Помощник главкома ВСУ Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в свой день рождения

Фото: ВКонтакте / Геннадий Частяков / id11469784

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У него остались жена и четверо детей.

На глазах семьи погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного — Геннадий Частяков. Он праздновал 6 ноября дома свой день рождения в кругу близких. В одном из подарков, который он получил, сработало взрывное устройство. У него остались жена и четверо детей.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня Частяков вернулся домой с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Он получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — рассказал Клименко.

Неразорванные гранаты отправят на экспертизу. Кроме того, сейчас идут разбирательства с коллегой Частякова, подарившего ему роковой подарок. Уже были проведены обыски в его доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве отчитали Залужного за слова о провале контрнаступления.

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Помощник главкома ВСУ Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в свой день рождения

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