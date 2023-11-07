В Улан-Удэ горит торговый центр: огонь охватил кровлю здания

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 48 0

Крыша торгового центра горит в Улан-Удэ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; МЧС РФ; 5-tv.ru

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На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. Согласно последним данным МЧС, горит крыша здания на площади десять тысяч квадратных метров.

Также отмечается, что самостоятельно выбраться из ТЦ смогли шесть человек. Предварительно, пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сентябре крупный пожар произошел в торговом центре в Санкт-Петербурге. В эпицентре пожара оказался местный популярный ресторан, а также зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

В Улан-Удэ горит торговый центр: огонь охватил кровлю здания

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