В Улан-Удэ горит торговый центр: огонь охватил кровлю здания

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. Согласно последним данным МЧС, горит крыша здания на площади десять тысяч квадратных метров.

Также отмечается, что самостоятельно выбраться из ТЦ смогли шесть человек. Предварительно, пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сентябре крупный пожар произошел в торговом центре в Санкт-Петербурге. В эпицентре пожара оказался местный популярный ресторан, а также зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.