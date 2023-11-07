«Вопрос жизни и смерти»: почему Зеленский боится проводить президентские выборы

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

Гагин: когда Зеленский лишится поста главы Украины, к нему придет прокуратура

«Вопрос жизни и смерти»: почему Зеленский боится проводить президентские выборы

Фото: REUTERS / REUTERS

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Между тем он уже внес в Раду проект о продлении военного положения в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы лидера страны в 2024 году, потому что к нему сразу нагрянет прокуратура после потери должности. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», — приводит РИА Новости его слова.

В первую очередь, продолжил Гагин, Зеленскому будут задаваться вопросы по поводу геноцида украинцев и русских. Также нагрянет прокуратура США с претензией о судьбе денег, отправленных Киеву в качестве поддержки. А еще на пороге Зеленского появится прокуратура Израиля, чьи танки горят от Javelin и NLAW, поставленные «террористам и бандитам всего мира».

Прежде стало известно, что Зеленский намерен продлить еще на три месяца действие венного положения, которое действует в стране с февраля прошлого года. Таким образом, ставится под вопрос проведение президентских выборов на Украине в марте 2024 года, поскольку организовывать их в такое время запрещено.

Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины

Однако ранее Зеленский заявлял, что все же такая возможность есть — если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе «в окопах».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о несвоевременности проведения выборов президента Украины.

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