«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины

L’Express: Путину играет на руку нынешняя ситуация в конфликте на Украине
Фото: REUTERS / Thomas Peter
Ситуация для киевского режима осложняется, как на мировой арене, так и линии фронта.
Ситуация на фронте и мировой арене складывается для киевского режима не лучшим образом, а ведь это только на руку играет президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает издание L’Express.
«Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта… Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина», — говорится в материале.
Отмечается, что Украине следует подготовиться к тяжелой зиме, поскольку поддержка США ослабевает, а в Европе меняются настроения. К тому же есть риск, что Штаты переключатся на Израиль, оставив Незалежную без помощи.
Тем временем европейские страны не могут справиться со взятым на себя обязательством о поставках вооружения. Так, лишь 30% обещанных боеприпасов отправлено на Украину. Согласно новым подсчетам, заказы не выполнят поставленные Киевом задачи.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что тем временем российская армия продолжает показывать успехи в зоне спецоперации. Так, ВС РФ поразили места хранения безэкипажных катеров ВСУ.
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