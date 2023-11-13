🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 13 ноября, убывающая Луна в знаке Рак. День будет благоприятным для обустройства личной жизни. Обратите внимание на того, кто с вами рядом. Задумайтесь, насколько вам комфортно с этим человеком.

♈ Овны

Отличный день, чтобы заняться домашними хлопотами. Почините или замените что-то, закупитесь продуктами или передвиньте мебель — все это поможет сделать вашу квартиру уютнее. Также звезды советуют больше разговаривать. Даже какие-то легкие диалоги могут закончиться интересными предложениями. Только не спорьте — это же, наоборот, может привести к конфликту.

Космический совет: пора начать делать то, что хотите вы, а не другие.

♉ Тельцы

Не стоит тратить много денег даже на самое нужное — сегодня вы можете не рассчитать свой бюджет и серьезно потратиться. Не лучший вариант и выпускать пар с помощью покупок — все они будут импульсивными и зря. Выберите в этот день активный отдых, чтобы зарядиться энергией. Полезно проводить его вместе с близкими друзьями или семьей. Но стоит держаться подальше от алкоголя — сейчас он не принесет вам ничего хорошего.

Космический совет: примите изобилие в свою жизнь.

♊ Близнецы

Сегодня вам везет по-крупному. Постарайтесь загадать желание, и даже не одно — обязательно все сбудется. А вот торопиться делать что-то новое, браться на себя ответственность не стоит, ведь уже завтра у вас будет куда меньше сил и желания приниматься за это. Постарайтесь подождать пару дней, и только потом отвечать на предложения. Рисковать лишний раз тоже вредно — можно впутаться в неприятную историю.

Космический совет: не поддавайтесь сомнениям.

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♋ Раки

Удача сопровождает вас везде, а счастливые случаи ждут за каждым углом. Так что расслабьтесь, но постарайтесь не проворонит отличные шансы. Если в этот день вы решили немного поработать, не беритесь за особо сложные дела — они вытянут слишком много сил. Также полезно разговаривать о новых проектах с коллегами или партнерами, чтобы запустить их в ближайшем будущем.

Космический совет: не теряйте веру в себя.

♌ Львы

Тратить деньги в этот день — не лучшая затея. Звезды, наоборот, предлагают копить на будущее — совсем скоро вам может понадобиться крупная сумма. Также смотрите сейчас в оба, ведь мимо вас могут пролетать возможности укрепить свое финансовое положение. А вот долго лежать в постели не стоит — в этот выходной лучше выбрать активный отдых и выбраться куда-то со всей семьей.

Космический совет: попробуйте себя в новом деле.

♍ Девы

Сегодня вы будете сверкать и влюблять в себя незнакомцев — ваша харизма и обаяние просто сбивают с ног. Постарайтесь этим воспользоваться и продвинуться по карьерной лестнице или заиметь авторитет в важных для вас сферах. Конечно, не все двери для вас откроются сейчас, но стоит постучать еще пару раз или подождать день-два, тогда, возможно, вам откроют.

Космический совет: больше следуйте логике, а не интуиции.

♎ Весы

Отложите все покупки — сегодня вы можете спустить на них баснословную сумму. Так что держите кошелек закрытым. Вообще, звезды советуют в этот день не сидеть на месте, а решать важные вопросы, хлопотать по дому. Дело в том, что сейчас вы можете справиться абсолютно со всем, поэтому стоит взяться за что-то сложное. Не бойтесь начинать новое — это тоже пойдет как по маслу.

Космический совет: определите свои личные границы.

♏ Скорпионы

Утро точно выдастся негативным, и чтобы лишний раз не поругаться с близкими и не наломать дров, стоит меньше общаться. Вообще, разговоры в этот день не дадут ничего хорошего. Так что заводите их реже. Лучше выберите то дело, которое приносит вам удовольствие — оно и будет вашим громоотводом. А вот фантазировать и планировать будущее полезно — звезды помогут все осуществить.

Космический совет: откройтесь новым приключениям.



♐ Стрельцы

Напряженность витает в воздухе. Приготовьтесь: сегодня вас будут часто критиковать. И из-за этого ваше настроение на нуле. А вот раздражительность, наоборот, готова достигнуть верхней отметки. Некоторые замечания могут быть дельными, но на остальные даже обращать внимание не стоит. Лучше сосредоточьтесь на важных делах. Это куда полезнее. И вечером ваше трудолюбие и упорство вознаградятся.

Космический совет: время выйти из зоны комфорта.

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♑ Козероги

Полезно рефлексировать и переваривать сложные вопросы — возможно, именно сегодня вы поймете, как с ними справиться. Но не стоит делиться своими мыслями с кем-либо — вас могут попусту критиковать и наставлять на путь истинный, который в вашем случае точно не будет работать. Также подключайте креатив, решая важные дела, так вы быстрее с ними справитесь.

Космический совет: самовыражайтесь так, как угодно вашей душе.

♒ Водолеи

Снимайте стресс с помощью общения с самыми близкими. Возможно, вам подскажут совет или поделятся опытом — это поможет вам в скором будущем. Звезды советуют провести этот день наедине с самим собой — так вы сконцентрируйтесь на действительно важных вещах и сможете закончить какие-то дела. А вот в любви вам сегодня не будет везти — вторая половинка перестала вас понимать от слова совсем. Старайтесь больше слушать ее и меньше говорить.

Космический совет: горечь дана нам, чтобы преодолевать ее.

♊ Рыбы

Сегодня все ждут от вас то ли помощи, то ли чудес — не понятно. Постарайтесь не опираться на чужие ожидания и мнения, а действовать по наитию и так, как считаете нужным. Вы можете почувствовать, что вы стучите исключительно в закрытые двери, но скоро черная полоса сменится на белую, и все будет прекрасно. Есть смысл приготовиться к рабочей неделе — она будет сложной.

Космический совет: будьте честны с собой и окружающими.

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