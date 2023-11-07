«Справедливое решение»: защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала его арест

Таганский суд Москвы ранее арестовал интернет-знаменитость до 16 декабря.

Сторона защиты блогера Аяза Шабутдинова обжаловала решение суда о его аресте. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат подозреваемого Никита Апаликов.

«Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения», — прокомментировал он.

Защитник блогера уточнил, что жалоба была приняла канцелярией Таганского районного суда. Сейчас сторона ожидает, что Мосгорсуд рассмотрит ее в кратчайшие сроки, которые установлены российским законодательством, и примет «справедливое решение».

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. У блогера двое несовершеннолетних детей, и он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия.

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО. Он был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат ответила на слухи о «бегстве» Елены Блиновской из-под домашнего ареста.