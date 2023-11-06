Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 30 0

Адвокат Сальникова: Блиновская не нарушала домашний арест

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Скандального блогера заподозрили в том, что она не соблюдает правила меры пресечения.

Елена Блиновкую подозревают в нарушении домашнего ареста. По словам адвоката Натальи Сальниковой, ее подзащитная условий меры пресечения не нарушала. Об этом юрист рассказала 5-tv.ru.

Ранее Замосковрецкий суд Москвы продлил меру пресечения в отношении Елены Блиновской на три месяца, то есть до 26 января 2024 года. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

О том, что скандальный блогер могла нарушить меру пресечения, стало известно 6 ноября, в понедельник. Получив соответствующий сигнал с браслета, правоохранители приехали в дому Блиновской, но нарушений не зафиксировали.

По словам Натальи Сальниковой, ее подзащитная не нарушала условия домашнего ареста.

«Это все неправда», — заявила юрист.

Елена Блиновская известна пользователям социальных сетей как блогер-миллионник и создатель «Марафона желаний». В апреле текущего года она была задержана при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об еще одном блогере-миллионнике, задержанном в Москве. Речь об Аязе Шабутдинове. Чем он знаменит и в чем его подозревают?

Тема:
Задержание Елены Блиновской
24 окт
Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца
24 окт
Следствие просит продлить домашний арест Блиновской еще на три месяца
26 сент
ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов
20 сент
Адвокат Елены Блиновской заявила о взломе ее Telegram-канала мошенниками
10 сент
Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
29 авг
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
25 авг
Клеймо позора: на канал Блиновской поставили плашку о мошенничестве
24 авг
Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета
16 авг
«Елена подавлена»: муж Блиновской рассказал о ее состоянии после решения суда
16 авг
Адвокаты просят суд отпустить Блиновскую, чтобы она заработала на оплату долга
+9° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

17:56
Пушилин уволил мэра Мариуполя Олега Моргуна
17:37
Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста
17:19
«Не буду читать речь»: Папе Римскому стало плохо во время аудиенции
17:10
«Я боюсь»: Наталья Подольская раскрыла, как ухаживает за своей кожей
16:55
«Застегнута ли ширинка»: Юрий Стоянов верит в приметы
16:41
Предал даже любимую: что известно об изменах Зеленского жене

Сейчас читают

Предал даже любимую: что известно об изменах Зеленского жене
«Он потерял сознание»: раскрыты подробности о госпитализации Юрия Соломина
В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд