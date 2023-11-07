«Теряем влагу»: раскрыто неочевидное влияние цитрусовых на организм человека

Эти приятные фрукты способны поднять настроение и напитать витаминами, но употреблять их можно не всем.

Апельсины и другие цитрусовые известны как вкусный и полезный источник витамина С, но употреблять их нужно с осторожностью. Особенную ценность они несут в холодное время года, в период респираторно-вирусных заболеваний и в качестве профилактики, когда нужно укрепить свой организм.

А еще апельсины и лимоны — уникальный источник витамина С. Как избежать аллергии и в чем кроется особенная ценность цитрусовых?

Электролиты во главе угла

Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов питания. Утром хорошо съесть какой-нибудь цитрусовый или выпить стакан свежевыжатого сока. Надо только помнить, что сок лучше разбавить водой, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова.

«Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество», — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Из каких продуктов, кроме цитрусовых, можно получить витамин С

Диетологи подчеркивают: единственная добавка, которую человеку приходится употреблять в пищу в качестве витаминов, это витамин D. Секрет кроется в том, что в России мало солнца.

Что касается витамина С, то пополнять его запасы идеально из мандаринов или грейпфрутов. Однако важно помнить, что не меньшее его количество содержится и в зелени, и в болгарском перце, и в помидорах.

Как не переборщить с нормой витамина С

Врач-диетолог предупредила, что нужно следить за нормой потребления витамина С. Например, в одном апельсине его содержится 60-80 миллиграммов, а дневная норма — 75-90 миллиграммов, пояснила Нефедова.

Она подчеркнула, что нельзя злоупотреблять продуктами, которые содержат витамин С, иначе можно получить обратный эффект — он начнет действовать не как антиоксидант, а как окислитель.

Полезные свойства апельсина: влияние на иммунитет

Употребление одного апельсина в сутки может помочь в борьбе с цингой, гипертонией, авитаминозом, отечностью тела и конечностей, замедленным метаболизмом. Аскорбиновая кислота и витамин С помогают при борьбе с вирусными инфекциями, способствуют защите организма от микробов, убивают болезнетворные организмы.

Фитонциды снижают высокую температуру при лихорадке. При регулярном употреблении цитрусовые выводят токсины и шлаки из печени и кишечного тракта.

В некоторых случаях употребление этих продуктов приостанавливает деление клеток злокачественных опухолей. К тому же помогают перекрывать доступ крови к тканям рака, вследствие чего у больных отмечается ремиссия.

Цитрусовые фрукты защищают сердечную мышцу от сбоев, укрепляют сосудистые мембраны, успокаивают нервную систему, снижают риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов. Скопление биофлавоноидов в составе апельсинов и лимонов помогает от преждевременного старения.

А еще, они снижают риск образования атеросклероза, а главное, входящие минералы частично разжижают кровь, тем самым устраняя закупорку сосудов, что важно для людей, страдающих варикозом. Цитрусовые помогают восстанавливать кости, суставы и хрящи, а также укрепляет эмаль зубов, повышают все метаболические процессы, ускоряют переваривание пищи за счет повышения выработки желудочного сока, особенно полезно для людей с хроническими запорами.

Кому противопоказано употребление цитрусовых

Апельсины и лимоны рекомендуется употреблять с осторожностью людям, страдающим гастритом, особенно с повышенной кислотностью, панкреатитом. А еще, они способны вызвать аллергию, особенно у детей.

Из-за отсутствия необходимых ферментов неокрепший организм не способен переваривать и всасывать продукт. Таким образом, реакция может быть в виде высыпаний на лице или теле, зуда, покраснения кожных покровов, экземы и конъюнктивита.

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