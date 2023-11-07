Сын известного театрального режиссера Инны Абрамовой погиб в Москве

Тело 17-летнего сына известного театрального режиссера Инны Абрамовой было найдено под окнами многоэтажки в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Молодого человека без признаков жизни обнаружил прохожий и сообщил об этом в полицию. Известно, что парень скончался от несовместимых с жизнью травм до приезда скорой помощи.

Позже было установлено, что молодой человек был сыном Абрамовой.

Абрамова занимается театральными постановками. В 2012 году она поставила спектакль «Я ль виноват, что я поэт» по работам Сергея Есенина, спустя два года презентовала «Записки Мастера» о жизни Михаила Булгакова.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине. Известно, что рядом с ней в последние минуты находился не ее законный супруг, а чужой мужчина.