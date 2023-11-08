«Наши народы — добрые соседи и верные друзья»: Путин о дружбе России и Казахстана

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 9 0

Путин: Россия и Казахстан остаются верными друзьями

«Наши народы — добрые соседи и верные друзья»: Путин о дружбе России и Казахстана

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Лидеры двух стран с уверенностью смотрят в будущее союзнических отношений Москвы и Астаны.

Добрососедство и взаимное доверие — прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда».

Дружба между двумя народами уходит в глубину веков. И она не утратила силу в наши дни — действующие лидеры двух стран продолжают эту традицию.

«С Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы — люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан», — рассказал президент.

Он отметил, что часто созванивается и видится с Токаевым в разных форматах — и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. И такие личные контакты, подчеркнул Путин, отражают высокий уровень российско-казахстанских отношений. Он добавил, что «наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями».

Глава государства указал, что какая бы обстановка в мире ни складывалась, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений и интеграционного партнерства России и Казахстана.

Токаев также дал большое интервью газете «Известия», в котором рассказала, как складывается партнерство между странами в самых различных сферах — от транспортно-логистической до гуманитарной.

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